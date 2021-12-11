Песков заявил, что РФ не намерена снижать цены на газ для Греции

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с греческими журналистами в субботу, 11 декабря, заявил, что Россия не собирается снижать цену на газ для Греции.
Корреспондент ANT1 заявила, что по грекам сильно ударил рост цен на природный газ, и поинтересовалась, собирается ли Москва помочь стране. "Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?" – задал встречный вопрос Дмитрий Песков и добавил, что цены на топливо в рамках действующих соглашений связаны определенными формулами, которые базируются на стоимости нефти.
Песков подчеркнул, что РФ не может сделать что-либо для снижения цен на газ или дать Греции скидку. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Россия покрывает более 40% греческих потребностей в природном газе и полностью выполняет свои обязательства.
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