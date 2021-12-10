Правительство сокращает экспорт, чтобы изолироваться от роста мировых цен

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10 декабря 2021, 11:02

Отечественной экономике пришлось столкнуться с последствиями ускорения глобальной инфляции. Мировые цены на продовольствие увеличились на 27%. России приходится использовать различные инструменты для сдерживания инфляции внутри страны, однако они имеют ограниченный характер.



За рубеж стали меньше вывозить зерновых, подсолнечника, металлов. Чиновники ранее заявляли, что пик инфляции пройдёт в марте. Но цены продолжают расти. Заметнее всего увеличилась стоимость строительных материалов и продовольствия.



Отечественные аграрии оказались в зависимости от иностранных компаний. Фермеры закупают за рубежом семена, удобрения, пестициды, технику, комплектующие элементы и запасные детали. Всё это в конечном счёте сказывается на стоимости продовольствия.



Ограничение экспорта может сыграть с производителями злую шутку. Они могут обеспечить избыток продукции внутри страны, потеряв при этом клиентов за рубежом. В итоге компании понесут большие убытки.

Чиновники, в свою очередь, продолжают убеждать население, что рост цен остановится в ближайшее время. Годовая инфляция вернётся к средним показателям в начале нового года, обещают в ЦБ России.

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