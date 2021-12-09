Профицит российского бюджета обеспечило сокращение расходов на медицину и социалку

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 декабря 2021, 12:57

В Министерстве финансов РФ обещали, что страна подойдёт к концу года с дефицитным бюджетом. На деле доходы казны увеличились. Бюджет оказался профицитным на 1,6 триллиона рублей. И это только за три квартала текущего года.



Деньги удалось сэкономить только за счёт урезания финансирования здравоохранения и социальной политики. Глава правительства Михаил Мишустин положительно оценил стремления чиновников к экономии и призвал проводить подобную политику и в дальнейшем. Частично увеличение доходов произошло также за счёт роста экспорта углеводородов. В среднем стоимость одного барреля нефти на мировом рынке составляла 66 долларов за баррель.



Сэкономленные деньги правительство направляет на реализацию национальных проектов, которые были приняты президентом три года назад. Активнее всего финансируется проект «Демография». К началу декабря использовано уже 92% выделенных на демографию средств. По остальным программам наблюдается отставание более чем на 50-70%. Это объясняется только сложностями на местах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости