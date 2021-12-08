Мишустин заявил, что экономика РФ вернулась к уверенному росту

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в среду, 8 декабря, что экономика страны вернулась к уверенному росту. Кроме того, укрепилась финансовая дисциплина, обеспечена сбалансированность бюджета.
В рамках заседания правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что благодаря мерам поддержки граждан Российской Федерации и бизнеса, которые были реализованы по поручениям президента Владимира Путина, к настоящему моменту экономика вернулась к уверенному росту.
По словам премьер-министра, сейчас власти выполняют все социальные обязательства перед россиянами.
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