Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

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7 декабря 2021, 12:53 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Данный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2022 году доходы бюджета РФ составят 25,021 триллиона рублей, в 2023 году – 25,540 триллиона рублей, а в 2024 году – 25,831 триллиона рублей. Расходы планируются на уровне 23,694 триллиона рублей в 2022 году, 25,241 триллиона рублей в 2023 году, 26,354 триллиона рублей в 2024 году. На реализацию нацпроектов в следующем году предусматривается 2,74 триллиона рублей, в 2023 году – 2,88 триллиона рублей, в 2024 году – 2,98 триллиона рублей.

Отмечается, что бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП России в следующем году по сравнению с ожидаемым уровнем 2021 года на 3% – до 133,328 триллиона рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% – до 24,407 триллиона рублей, а также уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году 5,8%.

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