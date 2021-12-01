Глава Минфина Антон Силуанов: к концу года инфляция в России несколько снизится

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1 декабря 2021, 13:46 Источник: ТАСС

Супермаркет, Aleksander Polyakov/globallook.com

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая в среду в Совете Федерации, спрогнозировал некоторое снижение инфляции до конца нынешнего года и существенное — в 2022-м.

«Инфляция у нас сейчас около 8%, 8,05% примерно. В следующем году заложены необходимые ресурсы для индексации тех социальных расходов, которые по законодательству должны индексироваться на фактический уровень инфляции. Это социальные выплаты, материнский капитал. [...] К концу года мы все-таки надеемся, что она [инфляция] несколько снизится», - сказал глава Минфина.

По его словам, ожидается, что по итогам следующего года потребительская инфляция в России не превысит 4%.

«Мы договорились мониторить ситуацию с уровнем потребительских цен в следующем году. По нашим оценкам, в прогнозе она как была, так и остается на уровне 4%, и Центральный банк тоже подтверждает такие оценки», - заявил Силуанов.

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