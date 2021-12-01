Сенаторы Совфеда одобрили федеральный бюджет на 2022-2024 годы

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1 декабря 2021, 13:35 Источник: РИА Новости

Спикер Совфеда В. Матвиенко, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Сенаторы Совета Федерации в среду на заседании верхней палаты парламента одобрили закон о федеральном бюджете на ближайшие три года, 2022-2024 годы. Профицит предусмотрен в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП соответственно. В 2024 году - дефицит в 0,3% ВВП. В бюджет заложена адресная поддержка семей с детьми.

В главный финансовый документ страны включены выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим проблемы с деньгами, проведение углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации.

Помимо индексации социальных расходов выше уровня инфляции, были изысканы дополнительные средства на развитие системы здравоохранения, строительство и капремонт школ, решение жилищных проблем граждан, ремонт автодорог, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие деревень и сел, повышение доступности медпомощи на селе, капремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодежи, устранение цифрового неравенства.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что результаты, достигнутые за последние 10-15 лет, дают основание полагать, что российская экономика и дальше будет развиваться нужными темпами, и они превысят среднемировые.

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