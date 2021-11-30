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Путин заявил, что Россия может достичь темпов развития экономики выше мирового

, 16:40

Путин заявил, что Россия может достичь темпов развития экономики выше мирового
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Темпы развития российской экономики должны быть выше мировых, и России это по силам. Как заявил президент РФ Владимир Путин, результаты, достигнутые за последние 10-15 лет, дают основание полагать, что экономика и дальше будет развиваться нужными темпами, и они превысят среднемировые.

По словам российского лидера, власти страны для поддержки экономического роста уделяют внимание вопросам демографии, инвестициям, производительности труда, диверсификации экономики, связанной с современными тенденциями цифровизации.
Путин отметил, что внимание также направлено на сферу здравоохранения, на помощь семьям с детьми, на создание условий для инвестиций, "разбюрокрачивание", создание стабильной макроэкономической ситуации, переход на современные наукоемкие технологии.

"Нужно экономику ставить на новые современные рельсы в самом широком смысле этого слова", - цитирует ТАСС Путина. И производительность труда также должна быть "основана на новой структуре экономики, на новом качестве ее развития".

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