Аргументы Недели Экономика 13+

Бизнесмен Олег Дерипаска высказался о политике Центробанка

, 19:20 Источник: Свободная пресса

Бизнесмен Олег Дерипаска высказался о политике Центробанка
Олег Дерипаска, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Бизнесмен Олег Дерипаска выступил с критикой политики Центробанка. Выступая во вторник на сессии форума «Россия зовет!», Дерипаска раскритиковал повышение ставок и упрекнул Банк России в сдвигании кривой спроса вниз.

Бизнесмен сказал председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной: «Вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение». Он выразил мнение, что гарантированно, при имеющихся сейчас ставках никакого роста предложения не будет. «...особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — цитирует Олега Дерипаску РБК.

Эльвира Набиуллина ответила, что на ставки по длинным кредитам, которые требуются для расширения производства, на так влияет политика Центробанка, как ожидания банков и финансовых рынков, - сообщает «Свободная пресса». Как пояснила председатель Банка России, кредитные организации в ставку по длинным кредитам закладывают премию по инфляции, а если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, и она будет высокой в будущем, то длинные ставки растут.

Эльвира Набиуллина на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ранее заявила о планах Центробанка вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к четырем процентам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Мнение

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

После запуска «Северного потока – 2» , Евросоюз перестанет нуждаться в услугах Украины по транзиту российского газа. Поэтому украинские власти пойдут на любые условия России для продления газового контракта. Такое мнение в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Владимир Соломонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Экономика

Политика

Общество

Здоровье

Политика

В мире

Общество

Политика

Общество

В мире

Культура