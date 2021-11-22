В Челябинской области открыто 300 вакансий для курьеров

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22 ноября 2021, 11:51 Анна Семенова

Курьеры очень востребованы по всей стране. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Южноуральцы готовы отказаться от походов по магазинам.

Служба исследований портала hh.ru вновь оценила востребованность курьеров на Южном Урале. На сегодняшний день по данному профилю открытыми остаются 300 вакансий. Средний заработок, который обещает работодатель – 53 тысячи рублей. Отбор есть: нужно быть пунктуальным и ответственным, хорошо знать город, если работа связана с доставкой еды, просят санитарную книжку.

Предпочтение отдается курьерам с личным автомобилем, им предлагают наивысшую зарплату в данном сегменте.

А в это время другое исследование, которое провели сервис Ситимобил, исследовательская компания ResearchMe и ритейлер «Самокат», показывает, что челябинцы не прочь вообще отказаться от похода по магазинам. 32% опрошенных уже активно пользуются услугами различных доставок, еще 66% готовы стать их клиентами.

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