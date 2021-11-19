Глава биржевой компании Trafigura Уир: Европа может столкнуться с перебоями в поставках электроэнергии в случае холодной зимы

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19 ноября 2021, 10:48 Источник: Le Monde

морозный узор, pixabay.com

Глава биржевой компании Trafigura Джереми Уир заявил в пятницу, что существует вероятность возникновения в Европе перебоев с поставками электроэнергии в том случае, если грядущая зима будет холодной.

Джереми Уир заметил в статье Le Monde, что во избежание высоких цен Германии необходимо ускорить процесс выдачи разрешения по газопроводу "Северный поток – 2"

В материале также говорится, что решение ФРГ о приостановке сертификации было вынесено в критический момент – когда запасов газа стало "аномально мало", на инфраструктуре начали происходить аварии, ветра стали слишком слабые для работы ветряных мельниц, а в Германии и Великобритании началось повышенное потребление метана.

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