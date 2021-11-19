Депутат ЕП Браунсбергер-Рейнхольд потребовала защитить европейцев от возможных санкций США против «СП-2»

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19 ноября 2021, 08:28

Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Депутат Европарламента от Германии Каролин Браунсбергер-Рейнхольд потребовала от ЕК разъяснений, как планируется защищать интересы граждан ЕС, если США введут санкции против "Северного потока – 2".

Депутат подчеркнула, что Европейская комиссия неоднократно выступала против введения ограничений в отношении компаний, которые ведут законный бизнес, и уведомляла об этом американскую сторону.

23 сентября текущего года, однако, палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, предполагающую новые санкции против газопровода.

Браунсбергер-Рейнхольд, как сообщает RT, заметила, что если обе палаты поддержат вышеуказанный законопроект, то ограничения станут дополнительным грузом для энергетических рынков, что может нанести серьезный ущерб интересам Евросоюза. Депутат обратила внимание на то, что отдельные домохозяйства, занятость, а также экономика в целом уже сейчас страдают от последствий высоких цен на энергию.

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