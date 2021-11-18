Аналитик Кардась заявил, что благодаря разделению «Северного потока - 2» на две части можно будет добиться его сертификации

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18 ноября 2021, 21:44 Источник: РИА Новости

Jens Büttner/Global Look Press

Сотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась предложил вариант, воспользовавшись которым Российская Федерация может добиться сертификации газопровода “Северный поток - 2”. Речь идет о его “разделении” на две части.

По словам эксперта, обновленная Газовая директива ЕС является “слабой”. Она затрагивает только территориальные воды Германии, если говорить о газопроводе.

“Податель заявки намекает, что газопровод следует “разделить” на две части: ту, на которую распространяется европейское право (примерно пять процентов) и ту, на которую оно не распространяется (95 процентов), - сказал специалист.

Он подчеркнул, что если Берлин и ЕК одобрят такой подход, то СП-2 можно будет использовать на более выгодных условиях. Кардась добавил, что в таком случае большая часть газового проекта будет выведена из-под действия законодательства Европы.

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