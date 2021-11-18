Дерипаска считает, что Банк России, как и правительство, должен отвечать за экономический рост страны

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18 ноября 2021, 14:26 Источник: РИА Новости

Олег Дерипаска, twitter.com/DeripaskaOleg

Центробанк должен быть ответственным за экономический рост России и отвечать за монетарную политику.

Об этом бизнесмен Олег Дерипаска заявил в четверг на заседании "Столыпинского клуба".

Предприниматель призвал расширить мандат Банка России. Дерипаска неоднократно ранее призывал расширить мандат ЦБ, сделав его наряду с правительством ответственным за экономический рост России, темпы роста инвестиций в основной капитал и создание новых рабочих мест. В начале сентября бизнесмен обращался с таким предложением к Госдуме.

Сегодня Дерипска вновь сказал про Банк России, что он, как и правительство должен отвечать за темпы экономического роста, а слова банкиров "мы не можем", по его мнению, - враньё. "Долговой рынок - серьезный инструмент для обеспечения", - подчеркнул Дерипаска.

Бизнесмен считает, что представители ЦБ имеют возможность регулировать темпы экономического роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий и имеющейся у них информации о том, какие проекты финансируются банками.

Как отметил Дерипаска, "они сидят практически в совете директоров каждого банка".

Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в РФ, основным инструментом является ключевая ставка.

В ряде стран финансовые регуляторы обладают расширенным мандатом. Так ФРС США должна заботиться о стабильности цен и поддержании максимальной занятости. УРезервного банка Австралии тройной мандат - обеспечивать стабильность валюты, полную занятость и экономическое процветание и благосостояние австралийцев.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что инфляция в нашей стране была низкой не так долго, всего четыре года в районе цели четыре процента. А сейчас продовольственная инфляция достигла двузначных значений.

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