Зеленский заявил, что Украина готова снизить стоимость транзита газа для Европы

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17 ноября 2021, 22:58 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В среду, 17 ноября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киев готов снизить стоимость транзита газа для Европы.

По словам Владимира Зеленского, украинская сторона также готова предоставить свои подземные хранилища для стратегического резерва топлива.

В пресс-службе украинского президента отметили, что политик в разговоре с главой ЕК озвучил ряд предложений, которые направлены на предотвращение энергетического кризиса в Европе.

Напомним, ранее сегодня журналисты со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщили, что запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта следующего года.

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