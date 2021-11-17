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Reuters сообщает, что запуск «Северного потока – 2» может быть отложен до марта следующего года

, 16:12 Источник: Reuters

Reuters сообщает, что запуск «Северного потока – 2» может быть отложен до марта следующего года
Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта следующего года. Соответствующую информацию предоставили в среду, 17 ноября, журналисты со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Уточняется, что запуск газопровода может быть отложен в связи с приостановкой сертификации.

Напомним, во вторник, 16 ноября, Министерство энергетики ФРГ прокомментировало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток – 2". Представитель ведомства Сюэанне Унград назвала случившееся регуляторным вопросом.

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