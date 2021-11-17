Захарова: Россия рассчитывает, что сертификация «Северного потока – 2» будет завершена в срок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 17 ноября, заявила, что российская сторона рассчитывает на то, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет завершена в срок.
По словам Марии Захаровой, Россия исходит из того, что приостановка сертификации трубопровода связана с юридическими формальностями. Дипломат уточнила, что Москва надеется на завершение этого процесса в установленные сроки после оформления необходимых документов по газопроводу в ФРГ.
Захарова заметила, что Россия и Германия постоянно поддерживают диалог по линии внешнеполитических ведомств, в частности, по энергетической проблематике.
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