Аудитор Счетной палаты Саватюгин заявил, что российский госдолг в ближайшие годы будет расти

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14 ноября 2021, 14:26 Источник: РИА "Новости"

Счетная палата РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин заявил, что российский госдолг в ближайшие годы будет расти, но ни по общему размеру, ни по его структуре рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы страны нет.

Алексей Саватюгин подчеркнул, что однозначно сказать, где находится граница уровня госдолга, после которой начинаются риски, нельзя. Дело в том, что данный фактор зависит от структуры экономики и финансовой системы каждой отдельной страны.

По словам аудитора Счетной палаты, в РФ это также зависит от рисков, от которых власти пытаются уберечься. Согласно представленному на ближайшие три года бюджету, общий уровень российского госдолга растет, но по отношению к ВВП он остается небольшим. Более того, страна находится в нижней десятке стран мира по данному показателю.

Саватюгин заметил, что глобальный долг к глобальному ВВП у России в настоящий момент составляет около 98%. Для сравнения – у ЕС и Великобритании госдолг чуть меньше 100%, а у многих государств он превышает 100%, в частности у США, Канады, Испании, Италии и Бельгии. А у Японии он и вовсе выше 250%.

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