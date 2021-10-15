Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США на 480 миллиардов долларов

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект, согласно которому, предусматривается повышение потолка госдолга на 480 миллиардов долларов. Об этом заявили в Белом доме.
Байден подписал законопроект в минувший четверг, 14 октября. Отмечается, что увеличение лимита госдолга необходимо в США для того, чтобы федеральное правительство продолжало в полной мере исполнять свои обязательства до начала декабря текущего года.
Ранее в американском Министерстве финансов предупредили, что если до 18 октября не будут предприняты необходимые по утверждению лимита действия, Штатам может грозить дефолт.
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