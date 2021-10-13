Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга

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13 октября 2021, 09:17 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Конгресс Соединенных Штатов Америки 12 октября одобрил повышение потолка государственного долга на $480 млрд. Согласно оценкам Минфина США, повышение потолка госдолга на такую сумму позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года.

Если бы американские законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, то Соединенные Штаты могли столкнуться с угрозой дефолта.

Теперь документ должен утвердить президент США Джозеф Байдену. В его администрации ранее сообщили, что глава Белого дома намерен его подписать.

На прошлой неделе инициативу о повышении госдолга принял Сенат Конгресса США.

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