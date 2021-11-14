На Украине простаивают 90% мощностей государственных ТЭС

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14 ноября 2021, 08:35 Источник: РИА "Новости"

угольная электростанция, pixabay.com

Девяносто процентов мощностей теплоэлектростанций, которые находятся в государственной собственности, в настоящий момент простаивают на Украине. Соответствующие данные предоставили сегодня в "Укрэнерго".

Уточняется, что шестьдесят процентов мощностей простаивают в связи с нехваткой угля. В общей сложности в настоящий момент не функционируют четырнадцать энергоблоков. Еще на шести сейчас проводится ремонт оборудования. Под нагрузкой работают только три блока из 23 на государственных ТЭС.

Напомним, текущей осенью на Украине возник дефицит энергоресурсов, которые, в частности, необходимы для производства электроэнергии.

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