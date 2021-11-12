Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,7 процента

Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления по видеосвязи на саммите АТЭС в пятницу, 12 ноября, заявил, что рост российского ВВП по итогам текущего года составит до 4,7 процента.
Глава государства уточнил, что страна уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, а по итогам 2021 года, согласно оценкам экспертов, данный показатель составит до 4,7 процента. Владимир Путин заметил, что это не самый высокий прирост в регионе, однако для российской экономики показатель "вполне хороший".
Президент РФ уточнил, что последние прогнозы показывают – прирост мирового ВВП по итогам текущего года составит 5,9 процента.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.