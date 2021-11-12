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Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,7 процента

, 16:55 Источник: ТАСС

Путин заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит 4,7 процента
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в рамках выступления по видеосвязи на саммите АТЭС в пятницу, 12 ноября, заявил, что рост российского ВВП по итогам текущего года составит до 4,7 процента.

Глава государства уточнил, что страна уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, а по итогам 2021 года, согласно оценкам экспертов, данный показатель составит до 4,7 процента. Владимир Путин заметил, что это не самый высокий прирост в регионе, однако для российской экономики показатель "вполне хороший".

Президент РФ уточнил, что последние прогнозы показывают – прирост мирового ВВП по итогам текущего года составит 5,9 процента.

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