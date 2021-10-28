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В Госдуму внесли бюджет: снижение расходов на 1 доллар уменьшает ВВП на 50 центов

, 11:10

В Госдуму внесли бюджет: снижение расходов на 1 доллар уменьшает ВВП на 50 центов

В ближайшие дни Госдума рассмотрит проект бюджета страны на следующие два года.

Несмотря на расширение программы адресной помощи гражданам и бизнесу во время пандемии коронавирусной инфекции, бюджетные расходы будут уменьшаться. В 2022 году объём всех расходов составит 23,7 триллиона рублей. Это меньше текущего бюджета на 1,5%. Минфин сверстал бюджет с профицитом, бюджетные расходы будут снижены по отношению к ВВП.

Через два года бюджет России увеличится до 25,2 триллиона рублей. Специалисты Института международных финансов «IIF» предупредили, что из-за финансовой поддержки населения в разгар пандемии, многие государства вынуждены проводить жёсткую финансовую политику. В ряде стран из-за отсутствия ресурсной базы посредством раздачи денег населению разогнали инфляцию до рекордных показателей.

Пока соседние государства находятся в углеродной зависимости от России, её экономика «застрахована» от падения. Такая фора будет продолжаться ещё несколько лет. За этот период необходимо провести структурную перестройку, так как развитые страны уже начали переход к «зелёной экономике».

Ранее «Аргументы недели» сообщали о предложениях по налоговому послаблению для российских фермеров, которое может поспособствовать развитию в России сельского хозяйства.

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