Экономист Остапкович заявил, что сокращение рабочего дня в осенне-зимний период может негативно повлиять на ряд отраслей

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 ноября 2021, 16:04

работа в офисе, pixabay.com

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович оценил идею о сокращении рабочего дня в России в осенне-зимний период.

Экономист отметил, что ВОЗ и другие международные организации считают восьмичасовой рабочий день "приемлемым для организма".

Георгий Остапкович подчеркнул в беседе с RT, что сокращение рабочего дня на один час в осенне-зимний период – это минус пять часов в неделю. "То есть за полторы недели будет теряться один рабочий день, а это спад производства", – заметил эксперт и уточнил, что это может сказаться на промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.

Остапкович допустил, что можно способствовать сокращению рабочего дня для отдельных лиц, однако подобное решение должен принимать частный предприниматель лично.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости