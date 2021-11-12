Милонов предложил в осенне-зимний период сократить рабочий день для всех на один час

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12 ноября 2021, 08:35 Источник: RT

Виталий Милонов, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с инициативой сократить рабочий день в осенне-зимний период на один час. По его мнению, это повысит мотивацию работников.

Копия письма депутата на имя главы Минтруда Антона Котякова с соответствующим предложением оказалась в распоряжении RT. «Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — говорится в письме.

Как считает Милонов, российский климат не способствует высокой эффективности труда в холодное время года, а короткий световой день ухудшает эмоциональное состояние работников, что сказывается на их здоровье. По его мнению, сокращение времени работы на час повысит мотивацию людей и покажет социальную направленность государства.

Милонов полагает, что в трудовые часы необходимо включить время, которое человек тратит, добираясь до работы. «Наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически сограждане работают 10—11 часов вместо положенных восьми», — считает Милонов.

Ранее парламентарий уже выступал с подобной инициативой, однако она не была поддержана.

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