Экономист Виолетта Хачатурян: снизить цены на продукты в России поможет отказ от импортных товаров

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12 ноября 2021, 12:31 Источник: "Экономика сегодня"

Супермаркет, Aleksander Polyakov/globallook.com

Отказ от импортных продуктов поможет стабилизировать цены товары отечественных производителей. Такое мнение высказала в интервью «Экономике сегодня» экономист Виолетта Хачатурян.

В России сейчас наблюдается ускоренный рост цен на продукты питания. В октябре инфляция достигла 7,78% при целевом показателе в 4%.

«Зачастую сложно контролировать рост цен на товары и продукты питания. Многое зависит не только от производителей, но и от ретейлеров, которые часто любят завышать цены для того, чтобы извлечь большую выгоду. Безусловно, ФАС пытается это контролировать, но получается далеко не всегда», – объяснила экономист.

По словам Хачатурян, ценник в магазинах чаще всего задирают именно на импортные товары. «Импортная продукция реализуется всегда дороже, и, на мой взгляд, особого смысла в ней нет. Наверное, россияне покупают швейцарские сыры или итальянские вина, но я думаю, что отечественный ассортимент может предоставить более дешевую альтернативу. Часто импортные товары задают ценник в магазинах, какие-то продукты даже подтягивают до цен импортных товаров. Поэтому я думаю, что следует расширять наш ассортимент и максимально отказываться от импортных товаров, аналоги которых есть и на российском рынке», – резюмировала Хачатурян.

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