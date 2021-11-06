Аналитик Александр Абрамов сообщил о рекордном росте цен в магазинах

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6 ноября 2021, 14:23 Источник: facebook.com/ae.abramov

Фото: pixabay.com

Аналитик Александр Абрамов на своей странице в Facebook рассказал о рекордном росте цен в московских магазинах.



Александр Абрамов, РАНХиГС:



- Сегодня обходил магазины, переписывал цены. Итог шокирующий. Инфляция по нашему индексу цен 12-ти продуктовых товаров в трех московских магазинах - Т-12 в ОКТЯБРЕ +19,5%. Рекорд за все время наблюдений с сентября 2016 г. Взлетели многие цены: морковь, шоколад, курица, селедка, масло подсолнечное, сок. Пало эмбарго на рост цен на масло подсолнечное. Вверх улетели показатели инфляционных ожиданий населения и согласно опросам Банка России (зеленые кривые на графиках). Визбор, по-моему, пел: «У нас погода ясная, над Лондоном – туман». Сегодня было все наоборот. Экономика в тумане.

Отдельно рассчитываемый индекс ОВОЩНЫХ цен показал инфляцию +50% к октябрю прошлого года. Это, конечно, не 79,4% как в сентябре, но очень много. Напротив, на ФРУКТЫ цены выросли всего на 4%. Не буду подробно рассказывать от чего (все будет в ролике), но замечу самую удивительную закономерность. Больше всего выросли цены на овощи, выращиваемые отечественными производителями, а цены на фрукты оказались стабильными, прежде всего, потому что там преимущественно импортируемые товары. Вот такое неожиданное влияние глобальной экономики на российские цены получается.



Цены на яйца выросли на 15,5%. Бензин вырос на 7,2%.





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