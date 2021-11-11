Экономист Евгений Иванов: ситуация на Украине закончится новым Майданом

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 ноября 2021, 14:36 Источник: "Экономика сегодня"

Сало, Виктор Лисицын/globallook.com

Обнищание населения Украины, которого не замечают украинские власти, закончится новым Майданом и протестами по всей стране. Такое мнение высказал в интервью «Экономике сегодня» экономист Евгений Иванов.

На днях стало известно о подорожании популярного на Украине продукта сала. В ноябре его стоимость достигла рекордной отметки в 186 гривен (около 508 рублей) за килограмм. По словам Иванова, подорожание мясной продукции – лишь одна из проблем, с которой столкнутся украинцы в ближайшее время.

«Если говорить о ценообразовании в целом, то уже сейчас можно сделать вывод о том, что к зиме цены на продукты питания на Украине побьют все рекорды. При этом, не будет такого, что товары будут дорожать точечно или постепенно – рост цен произойдет достаточно стремительно», – утверждает эксперт.

По словам экономиста, за годы независимости в стране практически не вырос ВВП, а обнищание населения стало главной проблемой, которую не замечают украинские власти. «Сейчас Украина живет в условиях газового дефицита, цены на коммунальные услуги уже увеличились в несколько раз. В начале следующего года украинцам пророчат веерные отключения света из-за нехватки электроэнергии, а тех, у кого будут долги, вовсе обещают отключать от сетей. Ситуация жуткая, нынешние власти попросту опустошают карманы своих соотечественников, и вскоре им действительно придется выбирать между простейшей едой и оплатой различных коммунальных услуг. Закончится это, на мой взгляд, грустно: новым Майданом и протестами по всей стране», – резюмировал эксперт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости