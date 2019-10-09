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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
фото: pixabay.com

В Сети появился ролик, в котором блогеры сравнили цены в продуктовых магазинах Украины и России. Соответствующее видено опубликовано на видеохостинге YouTube.

Отмечается, что съёмки проходили в гипермаркете "Ашан" Саратова и Киева. Согласно данным из видео, в России продукты стоят гораздо дешевле, чем на Украине.

Например, цены на картофель в Киеве начинаются от 14 гривен (39 руб.), а в Саратове от 12 руб. В России рис стоит 59 руб. за кг, а на Украине около 39 гривен (55,14 руб.), а вот макароны от 50 руб. и от 42,53 гривны (111 рублей) соответственно.

Так, литр молока в Саратове стоит около 42 руб., а в Киеве - 18,16 гривны (47,8 руб.). А растительное масло 96,7 руб. против 98,8 руб. в Украине.

Блогеры также сравнили цены на хлеб и др. продукты. Исследование показало, что большинство продуктов в Саратове гораздо дешевле, чем в Киеве.

Однако пользователи заметили, что гораздо целесообразнее сравнивать цены с московскими магазинами, потому что Киев - столица, а Саратов - "почти что российское захолустье".

БА

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