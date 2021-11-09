Стоимость биткойна второй раз за сутки обновила исторический максимум, превысив 68 тысяч долларов

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9 ноября 2021, 07:48 Источник: РИА "Новости"

биткойн, pixabay.com

Стоимость биткойна второй раз за текущие сутки обновила исторический максимум. Согласно последним данным торгов, цена криптовалюты утром во вторник, 9 ноября, поднялась выше 68 тысяч долларов.

Минувшей ночью в рамках торгов стоимость биткойна превысила уровень 67 тысяч долларов, что стало максимальным показателем с начала существования данного типа валюты.

По состоянию на 6.57 по московскому времени на самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн увеличился в цене на 5% и достиг отметки 68,4 тысячи долларов.

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