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Стоимость биткойна второй раз за сутки обновила исторический максимум, превысив 68 тысяч долларов

, 07:48 Источник: РИА "Новости"

Стоимость биткойна второй раз за сутки обновила исторический максимум, превысив 68 тысяч долларов
биткойн, pixabay.com

Стоимость биткойна второй раз за текущие сутки обновила исторический максимум. Согласно последним данным торгов, цена криптовалюты утром во вторник, 9 ноября, поднялась выше 68 тысяч долларов.

Минувшей ночью в рамках торгов стоимость биткойна превысила уровень 67 тысяч долларов, что стало максимальным показателем с начала существования данного типа валюты.

По состоянию на 6.57 по московскому времени на самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткойн увеличился в цене на 5% и достиг отметки 68,4 тысячи долларов.

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