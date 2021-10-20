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Стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув $66,033 тысячи

, 17:29 Источник: CoinDesk

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, достигнув $66,033 тысячи
биткойн, pixabay.com

Стоимость биткойна в рамках торговой сессии в среду, 20 октября, увеличилась на 3,44% и достигла $64,997 тысячи к 16:42 по Москве. В 16:55 биткойн составил $66,033 тысячи, обновив исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные, которые поступили ранее сегодня с площадки CoinDesk.

Напомним, биткойн является децентрализованной системой одноименной криптовалюты на базе технологии блокчейн, которую имеет возможность эмитировать любой пользователь, ставший участником цепи. Для этого необходимо создавать новые блоки данной системы.

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