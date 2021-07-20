Экономист Беляев заявил, что курс биткойна теоретически может упасть до нуля

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20 июля 2021, 13:03

биткойн, Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Кандидат экономических наук Михаил Беляев во вторник, 20 июля, в рамках разговора с журналистами прокомментировал информацию о том, что стоимость биткойна опустилась ниже $30 тысяч впервые почти за месяц.

Экономист обратил внимание на то, что за биткойном не стоят ни материальные ценности, ни экономика, ни страна, на которую валюта может опираться. Михаил Беляев в беседе с RT подчеркнул, что основой биткойна является лишь вера определенной группы людей в то, что он способен быть предметом инвестиций, а также способом получения дохода.

Эксперт уточнил, что в некоторые периоды эта криптовалюта оправдывает ожидания – это происходит, когда начинается рост. Ажиотаж, однако, не может продолжаться бесконечно, вследствие чего люди начинают выходить из данного актива и нередко с потерями. Так, курс биткойна снижается и теоретически может даже упасть до нуля.

Биткойн также имеет возможность получить дополнительный рост, так как на его стоимость влияют новости о предполагаемом использовании криптовалюты в платежном обороте.

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