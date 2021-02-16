Экономист Беляев прокомментировал рост стоимости биткойна почти до $50 тысяч

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16 февраля 2021, 13:39

биткойн, pixabay.com

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в рамках разговора с журналистами прокомментировал информацию о том, что стоимость биткойна впервые достигла отметки почти в $50 тыс.

Экономист отметил, что у биткойна нет никакой материальной основы, кроме доверия со стороны пользователей. Криптовалюта, как сообщил Михаил Беляев в беседе с RT, очень сильно зависит от информационных вбросов и различных сообщений, касающихся ее судьбы и статуса.

Эксперт полагает, что на ажиотажной волне биткойн еще некоторое время будет расти, а затем произойдет "коррекция вниз". Беляев считает, что стоимость криптовалюты уже не опустится ниже $20—30 тыс.