Депутат Европарламента Злотовский заявил, что Россия «манипулирует» ситуацией на рынке газа в ЕС
6 ноября 2021, 09:47
Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский заявил, что Москва якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в Евросоюзе в целях получения собственной экономической и политической выгоды.
В обращении к Еврокомиссии Злотовский заявил, что российская компания "Газпром" посредством своего дочернего предприятия Gazprom Germania "контролирует" восемь подземных газовых хранилищ в пяти государствах Европы. По версии депутата, Москве это позволяет лучше "манипулировать предложением" и оказывать влияния на стоимость топлива.
Косма Злотовский как сообщает RT, обратился к ЕК с вопросом, не несет ли текущее положение дел "реальной угрозы" энергетической безопасности Евросоюза.
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