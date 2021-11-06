Депутат Европарламента Злотовский заявил, что Россия «манипулирует» ситуацией на рынке газа в ЕС

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 ноября 2021, 09:47

флаг Евросоюза, pixabay.com

Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский заявил, что Москва якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в Евросоюзе в целях получения собственной экономической и политической выгоды.

В обращении к Еврокомиссии Злотовский заявил, что российская компания "Газпром" посредством своего дочернего предприятия Gazprom Germania "контролирует" восемь подземных газовых хранилищ в пяти государствах Европы. По версии депутата, Москве это позволяет лучше "манипулировать предложением" и оказывать влияния на стоимость топлива.

Косма Злотовский как сообщает RT, обратился к ЕК с вопросом, не несет ли текущее положение дел "реальной угрозы" энергетической безопасности Евросоюза.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости