РЖД заявили, что не ограничивали перевозки угля для Украины из Казахстана

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5 ноября 2021, 22:32 Источник: РБК

Вагоны, Виктор Лисицын/globallook.com

РЖД заявили, что никаких искусственных ограничений в перевозках грузов из Казахстана, в том числе угля, нет. Об этом сообщила сегодня пресс-служба компании.

Вчера глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики Андрей Герус обвинил Россию в том, что она заблокировала все поставки энергетического угля из Казахстана на Украину в ноябре. «Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с углем через РФ», - написал в своем телеграм-канале депутат.

Сегодня объяснение по этому поводу дали в РЖД. «В настоящее время наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей [...]. Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Слова Геруса опроверг и пресс-секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны Мадияр Уакпаев. «Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», - сообщил он.

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