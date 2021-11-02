Немецкое издание Die Welt заявило, что Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

В немецком издании Die Welt во вторник, 2 ноября, вышел материал, в котором говорится, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину удалось одной фразой обрушить цены на газ в Европе.
Ранее российский лидер поручил компании "Газпром" приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских ПГХ, а также распорядился проинформировать его о процессе данной работы.
В статье подчеркивается, что это "почти случайное" замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок облегченно вздохнуть. После слов президента России стоимость фьючерсов на газ в Нидерландах снизились на 15 процентов.
Как подчеркивает Die Welt, газовый кризис в Европе продемонстрировал, что РФ доминирует на рынке.
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