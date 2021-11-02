Премьер-министр Баварии Зедер выступил за ускорение ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2»

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2 ноября 2021, 07:12 Источник: Bild

премьер-министр Баварии Маркус Зедер, Sven Hoppe/dpa

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в рамках разговора с сотрудниками немецкого издания Bild подчеркнул, что выступает за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

По мнению Маркуса Зедера, данное решение способно остановить рост цен на газ на европейском рынке. Премьер-министр Баварии уточнил, что необходим "ценовой тормоз" на зимний период, а также газовая стратегия, которая сможет обеспечить Германию поставками топлива.

Зедер выразил мнение, что в этом большую роль сыграет ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2".

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