Политолог Алексей Голубев: дефицит угля станет причиной нового мощнейшего кризиса на Украине

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1 ноября 2021, 15:21 Источник: Экономика сегодня

Уголь, Aleksander Polyakov/globallook.com

Энергетический кризис на Украине только набирает обороты. Дефицит угля, вызванный прекращением его ввоза из России, приведет к очередному повышению цен на коммунальные услуги. Такое мнение в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Алексей Голубев.

По его мнению, если сейчас украинцы платят только за газ порядка 3 тысяч гривен (около 8 тысяч рублей), то вскоре им придется выбирать между оплатой счетов за электроэнергию и покупкой продуктов к ужину.

С 1 ноября Украина перестала завозить энергетический уголь из России. Как отметил политолог, Россия, несмотря на политическое противостояние, всегда оставалась для Украины надежным партнером, который продолжает снабжать Киев всеми необходимыми энергетическими ресурсами.

«Да, были какие-то эмбарго, были санкции со стороны Украины и Запада, но все это невыгодно Киеву, потому что он во многом зависит от Москвы. В условиях наших политических разногласий власти РФ давно могли бы перестать транзитировать газ на Украину, уголь и другие энергоресурсы. Но Россия прежде всего надежный партнер, который всегда выполняет взятые на себя обязательства. И Киеву очень повезло, что мы не отвернулись от украинского народа и продолжаем сотрудничество по сей день», – сказал Алексей Голубев.

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