С 1 ноября прекращаются поставки угля из России на Украину
29 октября 2021, 16:35
Украина перестанет закупать российский уголь с 1 ноября. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что ДТЭК, «Донбассэнерго» и «Технова» больше не будут завозить энергетический уголь из России.
«Речь идет об антраците и постном видах углей. Запрет не распространяется на кокс, а касается только угля, используемого для нужд энергетики». Об этом сообщает «Coala».
За несколько месяцев энергетическая ситуация в стране явно не улучшилась – наоборот, стало только хуже. При этом с того же 1 ноября Украина закупит 2200 МВт электроэнергии из России – все из-за низких запасов угля и риска дефицита электроэнергии.
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