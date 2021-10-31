Ставки российских банков по потребительским кредитам выросли в октябре в среднем на 1 процент

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31 октября 2021, 12:38 Источник: ТАСС

Банк, Zamir Usmanov/globallook.com

Средняя ставка по потребительским кредитам, предлагаемым российскими банками, в октябре выросла на один процент, а по ипотеке — на 0,3%. Об этом сообщает газета «Известия». Рост связан с недавним повышением ЦБ ключевой ставки до 7,5 пунктов.

Самые заметные изменения в ставках по потребительским кредитам зафиксированы в Сбербанке, ВТБ и Промсвязьбанке: рост составил 1,8-2%. Пл данным на конец октября, средняя минимальная ставка на потребительские замы в российских банках составляет 9,36%, средняя максимальная — 17,53%.

Ипотека сильнее всего подорожала в «Уралсибе» и «Абсолют банке»: на 0,5 и 0,6 пунктов соответственно. Сбербанк поднял ставку по жилищным займам на 0,4%, Россельхозбанк и Райффайзенбанк — на 0,3%.

Как сообщили изданию в кредитных организациях, тенденция к росту ставок по кредитам продолжится.

По данным Центробанка, с начала года объем проблемных долгов населения вырос на 7,9%, а общий объем просроченной задолженности граждан перед банками на 1 сентября 2021 года превысил 1 трлн рублей.

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