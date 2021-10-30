Путин заявил о существовании рисков глобальной инфляции в мире

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30 октября 2021, 14:56 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в субботу, 30 октября, заявил о существовании рисков глобальной инфляции в мире. По словам политика, важно не допустить "раскручивания спирали".

В рамках выступления на саммите G20 Владимир Путин подчеркнул, что избыточное стимулирование привело к общей нестабильности, росту цен на финансовые активы, а также товары на отдельных рынках. Ключевой причиной вышеуказанных явлений стали серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках. По словам президента РФ, их сохранение создает в среднесрочной перспективе риск высокой глобальной инфляции, вследствие чего не только растут риски снижения деловой активности, но также происходит усугубление неравенства.

Путин подчеркнул, что важно стремиться к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, улучшать качество управления структурой спроса в экономике, а также выстраивать экономические приоритеты в первую очередь с позиции роста благополучия граждан.

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