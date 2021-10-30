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Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

, 08:00 Источник: Financial Times

Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители
президент Франции Эммануэль Макрон, Jonathan Rebboah via www.imago-i/www.imago-images.de

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках беседы с журналистами заявил, что не видит доказательств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители, поэтому не может никого обвинять.

Французский лидер полагает, что снизить стоимость энергоносителей вряд ли получится. Политик также отметил, что странам следует избежать перебоев в их поставках, а также дальнейшего роста цен.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что членам G20 необходимо работать над координацией действий производителей энергоносителей, а также потребителей, чтобы перебои в поставках не произошли в зимнее время.

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Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

Макрон заявил, что не видит доказательств манипулирования Россией ценами на энергоносители

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках беседы с журналистами заявил, что не видит доказательств того, что Россия манипулирует ценами на энергоносители, поэтому не может никого обвинять.

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