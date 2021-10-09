Министр обороны Великобритании Уоллес обвинил Россию в использовании газа как оружия

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9 октября 2021, 18:53 Источник: Красная Весна

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Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что некоторые государства задействуют энергоносители как оружие. Соответствующий материал опубликовала The Telegraph.

По его словам, Лондон отметил важность борьбы с “нетрадиционными угрозами”, которые исходят от ряда стран. Британские власти обеспокоены тем, что “Северный поток - 2” будет иметь “серьезные последствия для безопасности” Туманного Альбиона.

В материале говорится, что Белый дом обвинил российское руководство в том, что оно использует голубое топливо в качестве инструмента давления на европейские страны, ведь ресурс дорожает на фоне дефицита поставок.

Председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд заявил следующее: “Игра с ценами на газ или с кранами, по которым газ поступает в Европу, является примером нового лица конфликта - нанесения ущерба западным экономикам невоенными средствами”.

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