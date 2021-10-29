Каждый седьмой рубль госбюджета расходуется по секретным статьям

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 октября 2021, 13:20

Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы принят в первом чтении большинством депутатов Госдумы. На социальную политику предусмотрено 18,5 триллиона рублей, на оборону почти 11 триллионов.



В бюджете заметно сокращение пенсионных расходов. По мнению экспертов, это может быть связано с уменьшением количества получателей. При этом в пояснительной записке не указаны причины уменьшения расходов по данной статье.



Размер социальной пенсии в указанные годы будет ниже прожиточного минимума. Средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам в бюджет не заложено.



Парламентарии согласились и на уменьшение финансирования здравоохранения и образования. Секвестр этих расходов позволит сэкономить 640 миллиардов рублей. Беспрецедентным остаётся «закрытость» бюджетных денег. Каждый седьмой рубль в стране расходуется по секретным статьям. Такого нет ни в одном государстве мира.

Ранее «Аргументы Недели» сообщали о предложениях по развитию в России сельского хозяйства.

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