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РИА Новости: цена газа в Европе снижается

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РИА Новости: цена газа в Европе снижается

Как свидетельствуют ICE Futures, цена фьючерсов на газ в момент открытия торгов снизилась на 9 %. Что составляет 950 долларов за тысячу кубометров.

27 ноября президент Владимир Путин поручил госкорпорации "Газпром" увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ответил, что компания готова к этому. Рынок газа на это отреагировал снижением цены на 3%.

Еще в начале августа фьючерсы продавались за 515 долларов за тысячу кубометров, но осенью выросли аж до исторического максимума (1937 долларов).

Эксперты считают, что причиной такой динамики является низкий уровень топлива в европейских хранилищах, а также потребность в газе Азии. Сам президент считает рост цен на топливо виной Еврокомиссии.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о возможных мерах, которые могли бы привести к увеличению экспорта российской сельхозпродукции.

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