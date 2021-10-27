Двуглавый гриф русского поля

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 октября 2021, 17:25

Сравнивая официальные реляции и совершаемые российской властью поступки, возникает стойкое ощущение, что нам рассказывают о какой-то другой стране, а не о Руси-матушке. В новостях поля колосятся, куры несутся, свиньи поросятся. Все хорошо, прекрасная маркиза! А дальше будет еще лучше.

В реальности же, у остатков пока еще живой сельхознауки отбирают селекционные участки, Тимирязевскую академию собираются застраивать коммерческим жильем, увеличение отечественного семенного фонда сахарной свеклы с нуля до трех процентов сравнивают с победой в Великой Отечественной войне.

Когда встречаешься в неформальной обстановке с крупными российскими чиновниками, поражает их сиюминутность мышления. Такое впечатление, что им не важен результат процесса их деятельности. Важен только сам процесс: сколько твоих отчетов утвердили, сколько раз начальство похлопало по плечу, сколько презентаций сделано. Что там за окном в реальности – никого не интересует.

Вот не последние люди страны собрались поговорить на «Стратегической сессии о ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерах по ограничению ее влияния на внутренние цены». Переводя на русский: в мире все дорожает, как бы нам эту заразу внутри под контроль взять? Премьер Михаил Мишустин даже призвал коллег-министров «подумать над тем, какие ещё шаги можно и нужно сделать для поддержки наших производителей и стабилизации цен на продовольствие». «Утром, мол, мажу бутерброд, сразу мысль: «А как народ?»…

А народ, ваши превосходительства, нищает-с! Уже по итогам 2020 года Росстат зафиксировал рекордный за пять лет ценовой скачок и ускорение общей инфляции до 4,9 процента. А уже в сентябре 2021-го инфляция выросла до 7,4 проц. в годовом измерении. И основным драйвером стали именно продукты: за год картофель подорожал на 59 проц., морковь - на 48, сахар - на 45, яйца - на 32, гречневая крупа - на 34, подсолнечное масло - на 27 процентов.

Производители круп уже предупредили продавцов крупных сетей, что поскачут ввысь цены на гречку и овсянку. Примерно процентов на 15. То же самое сделали и мясопереработчики. После локдауна цены на колбасу, сосиски и прочие деликатесы, скорее всего, вырастут процентов на 17-20. Дальше, согласно эффекту домино, подтянутся и опоздавшие. И на те же проценты перепишут свои ценники. Поэтому «не прячьте свои денежки по банкам и углам», а безропотно несите их в продовольственные супермаркеты.

Бедные станут беднее, а богатые богаче. Согласно последним соцопросам, более 60 процентов дорогих россиян тратят на продукты питания около половины ежемесячного дохода. Почти весь заработок уходит на еду у 16 процентов опрошенных, а у 14,8 процента — примерно треть. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8 процента участников исследования. И толи ещё будет, толи ещё будет, толи ещё будет! Ой-ой-ой…

А вот куда смотрят обе головы грифа? Почему именно эта птица-падальщик вьется над русским полем? Ответы читайте в свежем сельхозрасследовании «АН»

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