Аргументы Недели → Экономика 13+

25 октября 2021, 17:26

Российские учёные как 40 – 50 лет назад, так и в наши дни указывают на иллюзорность чистоты и эффективности так называемой «зелёной энергетики». Они так же сомневаются в том, что нынешнее потепление климата на планете имеет антропогенную природу. Как в недавнем прошлом, так и сейчас на западе распространяются псевдонаучные гипотезы о влиянии того или иного газа на климатические изменения. Есть мнение, что на самом деле под предлогом спасения планеты от глобального потепления, Запад занимается сдерживанием российской и китайской экономик. Последствие реализации такой стратегии может стать губительным для мировой экономики, считают эксперты.



Выдающийся российский учёный физик, лауреат Нобелевской премии Петр Капица, в своё время, предсказывал навязывание «зелёной» энергетики западом – всему миру, под предлогом борьбы с выбросами парниковых газов в атмосферу, чтобы предотвратить глобальное потепление климата на нашей планете. В своём докладе он указал на несоответствие стремления к защите окружающей среды и идеи использования возобновляемых источников энергии. Капица также подчёркивал, что без новых научных открытий нет возможности создать так называемую «чистую энергию». Из всех известных источников получения таковой он выделил только метод «управляемого термоядерного синтеза». В 70-е годы прошлого столетия программа разработки этого источника энергии получила наименование «ТОКАМАК». Но, к сожалению, в разработке этой технологии человечество до сих пор существенно не продвинулось.



Что касается развития «зелёной энергетики» и отказа от двигателя внутреннего сгорания в пользу электродвигателя все ныне предпринимаемые меры не дают нужного эффекта. Электромобили, солнечные батареи, ветровые энергетические установки и прочее имеют только видимость экологической чистоты, но если взглянуть на такие проблемы, как производство ветряков, аккумуляторов, кремниевых пластин и их утилизацию сразу выплывает на поверхность то, что данные источники энергии имеют неприемлемый по мощности «углеродный след» и ведут к загрязнению окружающей среды. То же самое касается использования в качестве топлива водорода и биологического горючего.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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