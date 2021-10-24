Нобелевский лауреат Пётр Капица считал «зеленую» энергетику бесперспективной

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

24 октября 2021, 17:42 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Российские учёные как 40 – 50 лет назад, так и в наши дни указывают на иллюзорность чистоты и эффективности так называемой «зелёной энергетики». Они так же сомневаются в том, что нынешнее потепление климата на планете имеет антропогенную природу. Как в недавнем прошлом, так и сейчас на западе распространяются псевдонаучные гипотезы о влиянии того или иного газа на климатические изменения. Есть мнение, что на самом деле под предлогом спасения планеты от глобального потепления, Запад занимается сдерживанием российской и китайской экономик. Последствие реализации такой стратегии может стать губительным для мировой экономики, считают эксперты.

Выдающийся российский учёный физик, лауреат Нобелевской премии Петр Капица, в своё время, предсказывал навязывание «зелёной» энергетики западом – всему миру, под предлогом борьбы с выбросами парниковых газов в атмосферу, чтобы предотвратить глобальное потепление климата на нашей планете. В своём докладе он указал на несоответствие стремления к защите окружающей среды и идеи использования возобновляемых источников энергии. Капица также подчёркивал, что без новых научных открытий нет возможности создать так называемую «чистую энергию». Из всех известных источников получения таковой он выделил только метод «управляемого термоядерного синтеза». В 70-е годы прошлого столетия программа разработки этого источника энергии получила наименование «ТОКАМАК». Но, к сожалению, в разработке этой технологии человечество до сих пор существенно не продвинулось.

Что касается развития «зелёной энергетики» и отказа от двигателя внутреннего сгорания в пользу электродвигателя все ныне предпринимаемые меры не дают нужного эффекта. Электромобили, солнечные батареи, ветровые энергетические установки и прочее имеют только видимость экологической чистоты, но если взглянуть на такие проблемы, как производство ветряков, аккумуляторов, кремниевых пластин и их утилизацию сразу выплывает на поверхность то, что данные источники энергии имеют неприемлемый по мощности «углеродный след» и ведут к загрязнению окружающей среды. То же самое касается использования в качестве топлива водорода и биологического горючего.

В 1975 году Петр Капица указал и на три главные проблемы, которые мешают причислить атомную энергетику к «чистому источнику» таковой. Это: проблема захоронения ядерных отходов, опасность катастроф связанных с эксплуатацией АЭС в том числе и при воздействии на них таких природных явлений, как землетрясения, и третья - опасность нелегального распространения урана и плутония по миру.

ВОДОРОД, СВЕТ и ВЕТЕР

В качестве чистого топлива поборники «зелёной энергетики» предлагают водород. При его горении (окислении) происходит выделение энергии и образуется вода. Казалось бы — вот оно, решение проблемы, ан — нет. В настоящее время используется две технологии добычи водорода: путём электролиза воды и методом выделения его из природного газа. И тот и другой способ требует затраты большей энергии, чем выделяется при сжигании водорода. Более того при добыче оного из природного газа всё же образуется углеродный след. И эта технология является продолжением использования невозобновляемых, сиречь - ископаемых энергоносителей, то есть задача прийти к зелёной энергетике таким образом не решается. Надо ещё учитывать тот факт, что человечество уже испытывает нехватку пресной воды, а в перспективе эта проблема будет только усугубляться.

Поборники «чистой энергии» проталкивают использование для её получения ветра и солнечного света. Однако и здесь нельзя говорить об экологичности. Дело в том, что при производстве солнечных батарей, ветряков и аккумуляторов не избежать всё того же пресловутого «углеродного следа». К тому же, их изготовление связано с использованием или выделением токсичных веществ. К примеру, производство композитных материалов и металлоконструкций для тех же ветряков чистым производством не назовёшь, тем более, когда речь заходит об изготовлении литиевых батарей, которые используются в «зелёной энергетике» и в производстве электромобилей. Получается, что человечество перманентно вынуждено преодолевать парадокс, созданный прогрессом ещё в 19-том веке. К концу позапрошлого столетия была опасность захламления городов и провинций конским навозом, появление автомобилей решило эту проблему и породило новую, которую сейчас урегулируют с помощью электрокаров. В свою очередь придётся преодолевать последствия, которые возникнут из-за невозможности утилизировать аккумуляторы. И, похоже, этому преодолению самовозобновляемой вереницы проблем конца и края не видно.

У литиевой батареи своя очень грязная судьба. Она содержит в себе чрезвычайно много вредных и опасных веществ, утилизация которых проблематична. Спрос на них на мировом рынке растёт, параллельно с востребованностью в использовании электромобилей и возобновляемых источников энергии. Учёные прогнозируют, что уже в ближайшие годы возникнет проблема с тем, куда девать вредные отходы, полученные при утилизации этих аккумуляторов. Ориентировочно к 2040 году только производство электрокаров возрастёт до 140 млн единиц. Что может привести к настоящей экологической катастрофе, поскольку на данный момент ещё нет технологий позволяющих безопасно утилизировать литиевые батареи.

Почти такая же по масштабам проблема назревает с утилизацией кремниевых пластин от солнечных батарей и лопастей от ветряков. По прогнозу учёных к 2050 году во всём мире накопится свыше 80 млн. тонн отработанных солнечных панелей. Их переработка нерентабельна, поэтому отработавшие своей срок кремневые пластины просто закапывают в землю. Стоит также упомянуть, что совершено также утилизируются гигантские лопасти от ветровых электрогенераторов. Вот вам и чистая электроэнергия от возобновляемых источников, на деле - она и не чистая вовсе, и не совсем возобновляемая, поскольку на производство солнечных и ветровых генераторов идут ископаемые материалы.

ЗЕЛЁНЫЙ ГРЕТЕНИЗМ

Свое партикулярное мнение об антинаучных западных гипотезах потепления климата на планете высказал член-корреспондент РАН Аркадий Тишков. Он считает, что концепция «чистой энергетики» имеет античеловеческую идеологию и далека от здравого смысла. Тишков заявил: «Само моделирование климата превратилось постепенно в вид искусства, где «изящество» и «красота» достигаются анализом больших объемов информации, так называемыми входящими. А раз вкладываются в основу моделей тренды – направленный рост температуры в последние десятилетия, то и на выходе мы получаем… Получаем?.. Правильно! Продолжающийся рост температуры». Он обратил внимание на то, что в эти климатические модели не закладываются природные циклы климата – тысячелетние, вековые, внутривековые, годичные. То есть, игнорируя очевидные естественные изменения климата планеты, которые происходят периодически – западные «эксперты», по сути, подгоняют полученные результаты моделирования под удобную им концепцию. А та, в свою очередь, создана в интересах определённых бизнес-кругов и политических течений на Западе. В угоду всё тем же бизнесменам и политикам создаются псевдонаучные гипотезы, которым вопреки здравому смыслу отдаётся предпочтение при принятии кардинальных экономических и политических решений в США и их сателлитах.

Кстати, введение «углеродного налога», сулит выгоду именно Америке, которая сама не собирается бороться с выбросами так называемых парниковых газов на своей территории. Но этот манёвр позволит США регулировать развитие экономик других стран, ограничивать их самостоятельность.

Борьба против потепления климата на планете – это очередной инструмент американского бизнеса и политики в борьбе за мировую гегемонию. Такой же, как, например Монреальский протокол, ограничивший производство фреона по всему миру, но только не в США. Известный палеонтолог Александр Храмов указывает, что сейчас содержание углекислого газа в земной атмосфере самое низкое за последние 600 миллионов лет. Он также отметил, что западные эксперты вынашивающие псевдонаучные идеи о глобальном потеплении на этот раз спрятались за спину необразованной шведской девочки-подростка. Её витийства историк Александр Широкорад, как-то окрестил - гретинизмом, который недавно прогрессировал на Западе с такой мощью, что этой совершено необразованной и нежелающей учиться особе предложили выступить в специальном комитете по климатическому кризису Палаты представителей Конгресса США. Стоит пояснить, что душевное состояние -гретинизм относится не столько к самой Гретте Тумберг, сколько к тем американским конгрессменам и другим политикам, и общественным деятелям, которые её используют в своих корпоративных целях.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО – ТОЛЬКО БИЗНЕС

Тем же, кто воспринимает псевдонаучные выкладки так называемого Парижского соглашения по климату хочу напомнить, что углекислый газ тяжелее других газов смесь из которых составляет воздух, коим мы дышим. И углекислый газ заполняет низины и пустоты. Известен эффект, когда в некоторых пещерах человек в положении стоя не испытывает никаких трудностей, но стоит ему лечь и он может погибнуть, поскольку углекислый газ стелется по дну таких пещер. Учёные считают, что согласно законам физики углекислый газ не может попадать в высокие слои атмосферы и следственно не может выполнять роль парникового газа.

А очень странное поведение и предвзятый подход «зелёных», воюющих за экологическую чистоту, к оценке тех или иных событий очевиден. Например, на Юге Европы только что закончились военные учения НАТО, на которых отрабатывался ядерный удар по России. Пилоты стран альянса тренировались в применении водородных бомб типа В-61 американского производства. Зелёные никак не отреагировали на это событие. Хотя сам факт таких учений является грубым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку в них участвовали самолёты и пилоты неядерных стран. Ещё один факт: полёты авиалайнеров западных авиалиний в обход воздушного пространства Белоруссии ведёт к перерасходу топлива и дополнительному выбросу 250 тонн CO2 в день той же углекислоты в атмосферу. И вот чудо – этому не воспротивился ни один эко-активист на Западе, включая ту же Гретту.

Специалисты отмечают, что современный мировой рынок зиждется на финансовых пузырях, активы которых торгуются на всех биржевых площадках. Новым таким пузырём, поднявшимся на глобальный уровень, стала «зелёная энергетика» и борьба с углеродным следом. Кстати, сейчас Google и YouTube задействованы в этот бизнес в качестве карающих инструментов в борьбе с отрицанием глобального потепления. На первый взгляд они вроде бы как занимаются благородным делом. А в действительности эти два IT -гиганта участвуют в недобросовестной конкуренции и попросту борются за свой кусок пирога в «зелёной энергетике» и за дивиденды в борьбе с углеродным следом.

Нет сомнения, что поиск возобновляемых или новых источников энергии необходим поскольку запасы на планете Земля ископаемых энергоносителей ограничены. Но этот переход однозначно требует новых научных открытий и новых технологий. Возможно, новые источники энергии будут найдены со временем за пределами Земли.

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