Эксперт Юшков заявил, что «Газпром» может прекратить поставки газа в ноябре при отказе Молдавии от условий РФ

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24 октября 2021, 12:50 Источник: RT

плита, фото: pixels.com

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал заявление официального представителя компании «Газпром» Сергея Куприянова о возможном прекращении поставок газа с 1 декабря в Молдавию, если республика не оплатит долг.

«По сути, поставки могут прекратиться даже с 1 ноября. Куприянов просто говорит о том, что «Газпром» готов пойти на подписание ещё одного месячного договора. И тогда при отсутствии на тот момент долгосрочного договора газа не будет с 1 декабря. Но дело в том, что пока договора на ноябрь тоже нет. Поэтому риски того, что уже через неделю закончатся поставки газа, для Молдавии довольно велики»,- пояснил он RT.

Юшков считает, что «Газпром» предлагает Молдавии заключить долгосрочный контракт на основе спотового ценообразования. Эксперт напомнил, что 30 сентября закончился старый договор на уникальных условиях.

«В летний период там была привязка к спотовому рынку, потому что летом там низкие цены, а в зимний период, когда на споте цены поднимаются, шла привязка по стоимости нефтепродуктов, что позволяло Молдавии круглый год покупать газ по комфортной цене»,- уточнил спикер.

Специалист добавил, что в октябре, поскольку это краткосрочный договор, формула ценообразования исключительно спотовая, соответственно, цена для Молдовы - 700 долл. за 1 тыс. кубометров.

По его мнению, республика пошла по пути Прибалтики и Украины – начала «поливать Россию грязью, называть агрессором».

«Поэтому с чего бы России и «Газпрому» идти навстречу Молдавии? Мы и завышенных цен не предлагаем. Это стандартная европейская цена, сейчас там реально такие цены… Да, сейчас это высокая цена. Но это же формула ценообразования, а не фиксированная цена на десять лет вперёд. Молдавия должна сделать выбор»,- резюмировал эксперт.

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