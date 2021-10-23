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Бывший депутат Госдумы Бальбек заявил, что Тимошенко пытается «выйти из политического сумрака»

, 12:43

Бывший депутат Госдумы Бальбек заявил, что Тимошенко пытается «выйти из политического сумрака»
депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал высказывание лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая назвала заявления Киева о покупке "европейского" газа "большим обманом".

Руслан Бальбек выразил мнение, что Юлия Тимошенко хочет "выйти из политического сумрака", а для этого требуются громкие заявления для продвижения себя как единственного достойного политика.

Эксперт в беседе с RT заметил, что текущие события депутату Верховной рады "на руку". По мнению Бальбека, к настоящему моменту избиратели потеряли доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому и, вероятно, как считает Юлия Тимошенко, готовы прислушиваться к политику старой формации.

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