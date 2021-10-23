Бывший депутат Госдумы Бальбек заявил, что Тимошенко пытается «выйти из политического сумрака»
23 октября 2021, 12:43
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал высказывание лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая назвала заявления Киева о покупке "европейского" газа "большим обманом".
Руслан Бальбек выразил мнение, что Юлия Тимошенко хочет "выйти из политического сумрака", а для этого требуются громкие заявления для продвижения себя как единственного достойного политика.
Эксперт в беседе с RT заметил, что текущие события депутату Верховной рады "на руку". По мнению Бальбека, к настоящему моменту избиратели потеряли доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому и, вероятно, как считает Юлия Тимошенко, готовы прислушиваться к политику старой формации.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.